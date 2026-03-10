Nacho Rabadán, muy molesto con las declaraciones de Sara Aagesen: "La ministra sabe de sobra que la CNMC nos mira con lupa"

El director de la Confederación Española de Estaciones de Servicio considera que la ministra de Transición Ecológica ha "sembrado la sospecha sobre un sector que está integrado en un 70% por pymes y micropymes familiares".

La guerra de Irán ya se está notando en nuestros bolsillos. Desde hace unos días el combustible ha aumentado su precio como consecuencia del conflicto. Por ese motivo, para entender todos aquellos aspectos relacionados con la subida de los combustibles, Más Vale Tarde conecta con Nacho Rabadán, director de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.

Como señala Cristina Pardo, con el inicio del conflicto "la subida del barril de Brent se trasladó muy rápido a los bolsillos de los ciudadanos". Pero, como añade, "a raíz de las declaraciones de Trump diciendo que la guerra está prácticamente terminada, el barril ha pegado un bajón". "¿Cuándo lo vamos a notar?", plantea.

Rabadán indica que los empresarios de las estaciones de servicio "están deseando bajar el precio". El director de la Confederación Española de Estaciones de Servicio indica que esa bajada se notará "cuando las cotizaciones internacionales de gasolina y gasóleo empiecen a bajar". Además, aclara que no hay reservas de gasolina compradas hace 30 días, sino que se compra diariamente o cada dos o tres días.

Además, Nacho no puede evitar manifestar sentirse molesto con las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya que considera que la ministra ha "sembrado la sospecha sobre un sector que está integrado en un 70% por pymes y micropymes familiares". "La ministra sabe de sobra que la CNMC nos mira con lupa", afirma.

Uno de los efectos más llamativos en la subida del combustible es que el diésel es más caro. Rabadán indica que es extraño que esto ocurra "ya que tiene menos impuestos que la gasolina y, lo normal, es que esté más bajo". Nacho señala que es "un mercado global que afecta a lo local".

"El mercado global de gasóleo es más estrecho entre oferta y demanda que el de la gasolina", explica, "entonces en cuanto se produce una tensión en el mercado físico de suministro de esos productos en el mercado global, al final, se producen estos desajustes".

