Beatriz de Vicente: "Las compañías de seguros están preparadas para abonar todos los supuestos de imprudencia"

La abogada indica que en accidentes como el ocurrido en Tenerife, donde un vehículo ha caído 10 metros sobre el patio de una vivienda, son las compañías de seguros las encargadas de pagar los desperfectos ocasionados.

En Tenerife se ha vivido un llamativo suceso. "Tiene que ver con un vehículo que ha caído 10 metros desde una autopista hasta el patio de una casa", explica Iñaki López. La familia que vive en ese domicilio se encontraba en el interior cuando se produjo la caída.

Leo Álvarez indica que en la zona hay dos rotondas unidas por un puente. "Esa persona va de una rotonda a otra y se da un golpe muy fuerte contra una valla de esa carretera que conecta dos rotondas", expone. El periodista relata que el vehículo ha roto una valla, se ha caído por un talud de tierra, vuelve a romper otra valla, sigue descendiendo por otro talud de tierra hasta acabar en ese patio.

"La casa está llena de gente, pero, afortunadamente, no había nadie en la terraza", expone Álvarez. "La persona que conduce, una mujer, está bastante mal por un traumatismo en la cara", indica el periodista. Con ella iba su hijo de diez años que no ha sufrido daños.

Beatriz de Vicente indica que en accidentes así "las compañías de seguros están preparadas para abonar todos los supuestos de imprudencia". La abogada indica que, en casos determinados, como, por ejemplo, una alcoholemia o un delito doloso, no se repercutirían al conductor.

