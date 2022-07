Ana Molina, dermatóloga de la Fundación Jiménez Díaz, ha acudido a Más Vale Tarde para desmontar los mitos que hay en torno a los mosquitos en verano. ¿Es cierto lo de que pican más a la gente de 'sangre dulce'? "Los mosquitos, para saber si tenemos la sangre 'dulce', primero nos tendrían que picar primero. Además, la sangre sería salada, por lo que es todo un mito", ha aclarado Molina.

Así, la dermatóloga ha explicado que lo que sí gusta a los mosquitos son "las pieles muy calientes, el olor corporal potente, la gente que tenga la piel mojada y el dióxido de carbono que producimos al respirar". "Por eso, las embarazadas, que tienen más frecuencia respiratoria, les gustan más", ha indicado.

En este sentido, la experta ha señalado que "hay sustancias en nuestro olor corporal que les encantan, pero no tiene que ser especialmente fuerte o mal". "En general, tiene más que ver con las bacterias de nuestra piel, por eso digo que olemos a caca de bacteria, porque el sudor es inodoro, pero las sustancias que bacterias presentes en nuestra piel transforman sustancias presentes en el sudor y las transforman en sustancias olorosas", ha subrayado Ana Molina.

El truco de Pardo para que no le pican los mosquitos

Cristina Pardo ha confesado su truco para evitar que le piquen los mosquitos en verano: "Yo me tomo una vitamina B. Me la tomo al atardecer porque mi madre es médico y me la recomendó. No vale tomarla a las 23:00 horas porque se te ha olvidado", ha contado, al tiempo que ha añadido que "no debe ser una cosa muy rara, porque al ir a la farmacia, ya saben para qué la quieres". "Y a mí me funciona", ha asegurado.

Molina ha respondido a este truco declarando que la madre de Cristina Pardo la quiere tener "desde luego, antioxidada". "Todas las vitaminas C, D, E... nos ponen mucho más guapos y jóvenes. Desde luego, antioxidada vas a estar. Lo de los mosquitos me lo tendría que repasar", ha afirmado, tras lo que la presentadora de Más Vale Tarde ha insistido en que a ella le funciona este truco.