El momento surrealista de Ayuso con el consejero de Asisa cantándole: "No cambies, no cambies, no cambies"

Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado un momento surrealista este miércoles durante un desayuno informativo. El empresario Luis Ortiz, consejero de Asisa, ha tomado la palabra para alabar las políticas de la Comunidad de Madrid y no contento con ello le ha dedicado a la presidenta una canción.

"A mí está mujer me encanta, puedo no ser objetivo. Me encanta porque cuando habla yo la entiendo, cosa que no siempre en política ocurre. Y además, tiene algo especial que llamamos carisma", ha asegurado Ortiz. Acto seguido, ha manifestado que quería terminar su intervención "con una canción horrible", pero que tiene un estribillo que "define lo que quería decir": "No cambies, no cambies, no cambies".

"Yo la veo como una mujer normal, es decir, vive con su pareja en su casa, se paga sus viajes, sus vacaciones, su comidas... Que yo sepa no tiene amigos ni familiares enchufados en trabajos especiales", ha subrayado.