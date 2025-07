Nina, monitora en la piscina en la que se ha encontrado una cámara oculta: "No sabemos quién ha podido ser"

Una usuaria de una piscina del municipio de Vallés, en Valencia, ha descubierto una cámara oculta en las duchas de los vestuarios. La mujer descubrió la cámara al ver que una luz parpadeaba en una de las esquinas de la ducha. Más Vale Tarde conecta con Nina, monitora de la piscina, para conocer la situación.

Nina cuenta que ella también visita la piscina con sus hijas, menores de edad, y usan esos vestuarios. "Estamos a la espera a ver qué se va a investigar y qué va a pasar", expresaba, preocupada. La monitora señala que en el pueblo hay mucha preocupación debido a que se desconoce quién ha podido ser.

La monitora descubrió qué había pasado a través de un mensaje de un grupo que tienen en el Ayuntamiento. "Nos quedamos todas heladas", afirma, "les he dicho que ya no nos vamos a cambiar allí". Nina expone que lo que ha pasado es algo "muy raro" y que no esperaban nunca que pudiera pasar en el pueblo.

Nina indica que no ha visto nada raro. "No me gusta sospechar si no puedo decir exactamente quién ha sido", añade, "no me parece bien". La monitora no conoce a la chica que encontró la cámara pero sabe que estaba duchándose y vio una luz rara. "Encontró una lente pequeña y una batería", añade.