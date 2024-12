Meri García, familiar de una víctima por la DANA: "Tengo una educación que me ha dado mi padre que me impide partirle la cara a los políticos"

El funeral por las víctimas de la dana ha reunido este lunesen la catedral de Valencia a 400 familiares de los fallecidos, que recibirán el consuelo de los reyes, tres ministros, el Gobierno valenciano y alcaldes de las zonas afectadas y varios presidentes autonómicos. Sin embargo, en un principio no habían sido invitados de manera formal por parte de la Generalitat en un acto que estará repleto de políticos.

Una cuestión que ha querido comentar Meri García, familiar de una de las víctimas por la DANA, en Más Vale Tarde. Ante la pregunta de Cristina Pardo de qué le diría a las personas que estaban dentro del funeral y que considera responsables de la muerte de su padre, la mujer ha contestado lo siguiente: "No lo sé. Yo tengo una educación que me ha dado mi padre, el cual he perdido, que me impide partirles la cara que es lo que me gustaría hacer porque te juro que se la partiría".

Por otro lado, lo que les preguntaría Meri García a los políticos es "¿podéis dormir por la noche?", ya que ella ha asegurado que "yo no duermo desde esa noche". "Yo hice 300 llamadas esa noche de las cuales ni una se me contestó porque no había nada de cobertura, no había luz. Estuve toda la noche con una linterna".