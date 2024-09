Dani Mateo conecta con el plató de Más Vale Tarde para conocer cuáles serán los temas principales que se trataran durante el programa de actualidad vespertino. Pero, antes de ello, Iñaki López ha querido tener unas palabras para Miki Nadal.

El zapeador ha sufrido un aparatoso accidente de coche cuando viajaba hasta Vitoria para la presentación del festival de televisión FesTVal. Por suerte, se ha quedado en un susto y la peor parte se la ha llevado el coche. "Nos alegramos enormemente de que Miki esté bien después del accidente de coche que ha tenido", comenta Iñaki. "Entre Miki y tú", haciendo referencia a Dani, "el negocio está en poner un concesionario delante de Globomedia".

"Lo he estado mirando", responde Dani al 'dardo' de Iñaki. "Sí, a ver si os ponen un autobús para ir y volver a casa porque... no sale a cuenta", añade, irónico, López. "No conducía yo, que lo sepas, lo hacía un profesional, por eso estamos bien todos", responde Miki. "Claro, que él no es como Dani Mateo quiere decir", añade Cristina Pardo.