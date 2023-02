Marco Antonio Navarro Tacoronte, 'El Mediador' protagonista del 'Caso Mediador', ha explicado en Más Vale Tarde su versión de cuál era el 'modus operandi' de los empresarios y los políticos que habrían participado presuntamente en esta trama de corrupción. Según se ha destapado, políticos 'socialistas' habrían cobrado mordidas a empresarios para después obtener tratos de favor de la administración.

Preguntado por quién tomaba la decisión final, quién era el cabecilla, Navarro ha afirmado que él no podía actuar sin que el diputado Juan Bernardo (Tito Berni) "hablase con el director general de ganadería de Canarias y tomase los acuerdos necesarios".

Además, ha confirmado que "las mordidas se pagaban a su asociación deportiva". "Eso está en el sumario. Era el canon para poder visitar el Congreso. Si quieres entrar en la familia, había que abonar unos 5.000 euros en la cuenta bancaria del equipo de fútbol", ha detallado.

Cuando digo que Ángel Víctor Torres tiene constancia, es en todo. Ahora están negando la mayor"

Sobre su papel en el en el negociado, cuyo porcentaje que recibía era de un 20%, 'El Mediador' ha vuelto a insistir: "No se puede hacer nada si no tengo al político ni el empresario. Yo solo presentaba a ambas partes y estaba atento de que fuera como tenía que ir".

Respecto a los políticos que estarían implicados en la trama, según 'El Mediador', asegura que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, "tenía constancia" de lo que ocurría. Víctor Torres ha negado conocer la trama, pero en MVT, Navarro ha dicho: "Cuando digo que tiene constancia es porque Ángel Víctor Torres sí tiene constancia de mi presencia en ese área. Cuando digo que tiene constancia, es en todo. Ahora están negando la mayor", ha denunciado.

Preguntado por los nombres de los ministros, diputados y senadores del PSOE que supuestamente, y según su versión, también estarían al tanto y si sabe si esos datos están ya en el juzgado, 'El Mediador' se ha limitado a "mantener un silencio" porque, dice, no puede hablar del tema. Pero cuando la presentadora, Cristina Pardo, le ha preguntado si puede mover la cabeza para confirmarlo, su reacción ha sido la siguiente: "Se la estoy moviendo. No he dicho ni que sí ni que no. Me callo".

Lo cierto es que tanto el presidente del gobierno canario como la senadora Olivia Delgado, a la que ha acusado de participar en la trama cobrando dinero, se han querellado contra Navarro. Este no solo se reafirma en estas acusaciones, sino que les lanza un consejo: "En vez de gastarse el dinero en denunciarme, que se lo gasten personándose en la causa y mirar en el interior del Partido Socialista de Canarias".

Por otro lado, y cuando ha sido cuestionado por qué no denunció el caso antes, Navarro asegura que no quiere "hacer más sangre de la que ya está hecha". "¿Usted cree que yo tengo ganas de afrontarme a 20 años de prisión y aportar yo mis teléfonos?", ha defendido. Y por último, ha apuntado a que "en los teléfonos móviles hay un montón de cosas", para responder a si habría más implicados.

*Por el momento, solo hay dos personas relevantes imputadas en esta trama. El diputado socialista Juan Bernardo Fuentes y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.

