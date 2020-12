Los trucos para acertar, las claves para que consigas un plato estrella. En Más Vale Comer te guiamos, paso a paso, para que elabores los platos más apetitosos. Guisos, dulces, recetas de vanguardia o fórmulas de las de toda la vida. Aquí te ofrecemos las mejores recetas de cocina. Hoy, te enseñamos cómo hacer una tortilla paisana. Toma nota y disfruta.

No hay un solo momento del día en el que no apetezca una buena tortilla de patatas. Hablamos de una receta tan clásica como versátil (prácticamente puedes hacerla con lo que quieras: carne, verduras, marisco…) y, si se siguen los pasos adecuados, no tiene por qué suponer ningún tipo de dificultad culinaria.

A continuación, te explicamos cómo hacer una tortilla paisana, conocida por su jugosidad. Si quieres impresionar a tus allegados (o darte un banquete, por qué no), quédate con estos ingredientes:

-8 Huevos

-1 Cebolla grande o 2 Cebollas medianas

-1 kilo de Patatas

-1 Pimiento Verde

-150 gramos de Panceta ahumada o beicon

-150 gramos de Chorizo

-Aceite

-Sal

Pasos a seguir

Lo primero que debes hacer es pelar las patatas y cortarlas a tu gusto (cuanto más fino sea el corte, antes se cocinarán). Calienta una sartén con abundante aceite y fríelas hasta que estén en su punto. Mientras esperas a que las patatas estén listas, puedes ir cortando la cebolla en trozos pequeños.

Una vez completado este paso, retira las patatas del fuego e introduce la cebolla (en esta receta, a diferencia de otras, se cocinará por separado). Cuando veas que estén bien pochadas, retíralas del fuego y reserva.

Ahora viene la parte que le dará 'gracia' a esta tortilla. Corta en trocitos menudos el pimiento verde, la panceta ahumada y el chorizo. Saltéalos durante unos minutos en la sartén, hasta que se doren, y sazona al gusto.

A continuación, bate bien los huevos y, posteriormente, introduce la mezcla de pimiento verde, panceta ahumada y chorizo que hemos elaborado previamente. Añade también la patata y la cebolla, y vuelca toda la mezcla sobre la sartén (asegúrate de haber reservado antes el aceite sobrante de las patatas, que se puede reutilizar).

Por último, solo quedaría esperar a que los ingredientes se cuajen al gusto, tanto como prefieras. Puedes utilizar una lengua de gato para controlar la forma de la tortilla conforme se hace: si quieres que esta esté hecha por fuera, pero líquida en su interior, sube el fuego y dale la vuelta una vez hayan pasado entre 2 y 3 minutos. En cambio, si la prefieres bien cuajada, mantenla a fuego medio durante unos 10 minutos.