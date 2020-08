Plaga de bulos en redes sociales sobre supuestos 'remedios caseros para curar el COVID-19'. Ni las gárgaras con bicarbonato, ni infusiones de 'hierbas mágicas' o la miel y el jengibre curan el coronavirus. El nutricionista Luis Alberto Zamora desmonta todos estos bulos: "Lo dicen todos los expertos, no hay ningún remedio que prevenga ni cure el coronavirus".

No obstante, Zamora reconoce que las infusiones sí pueden calmar la irritación de garganta al igual que ocurre con los resfriados. "No son medicamentos y se suelen tomar cuando noto esa irritación. Pero ojo, que el exceso de gárgaras con bicarbonato nos puede generar una gastritis. La OMS incluso pude precaución ante el uso de la hierba Artemisa", añade el nutricionista, que recuerda también que no existe ningún producto o alimento que por sí solo aumente la capacidad de nuestras defensas.

"Sí es verdad que cuando estoy malnutrido (faltan vitaminas) soy más propenso a ponerme enfermo porque mi cuerpo no funciona bien", apunta Luis Alberto Zamora, que da las claves para una dieta que ayude a mejorar nuestro sistema inmune. "No vamos a tener más soldados para nuestras defensas, pero van a estar mejor armados, para que se entienda mejor".