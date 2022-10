Marta Molina ha vivido toda una odisea antes y después de ser diagnosticada de cáncer de colón. En la sanidad pública le dieron siete meses de espera para poder realizarse la colonoscopia que le daría el diagnóstico. Cuando tuvo que recurrir a un seguro privado para poder hacerse esta prueba y empezar así un tratamiento para los dolores y problemas de salud que sufría, le diagnosticaron un cáncer y la sanidad privada le dio la patada.

Así lo ha contado en Más Vale Tarde, donde ha incidido en que "cuando tu tratamiento se presenta costoso intentan de la manera que puedan sacarse de encima a ese paciente", haciendo referencia al seguro privado. De hecho, la dejaron "totalmente descubierta" el día antes de las intervenciones quirúrgicas que iban a hacerle.

"Como me dejó totalmente desamparada, opté a la pública", ha contado al narrar su historia. Asegura que está contenta con el trato que está recibiendo, aunque no hayan funcionado ninguno de los tres tratamientos: "Mi oncóloga en el Gregorio Marañón no ha parado de luchar por mi pero no tienen los recursos. Ve a 35 personas al día presencialmente. más las consultas telefónicas... ¿Cómo se puede hacer eso? Es inviable", ha denunciado en el programa.