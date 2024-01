La periodista María Claver ha cargado este lunes en Más Vale Tarde contra los cantantes David Bisbal y Vanesa Martín por su versión de 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado. "A estos dos habría que denunciarles", ha sostenido entre risas Claver tras escuchar cantar a ambos la canción en la fiesta privada en Sevilla con Hillary Clinton Hillary Clinton en el Palacio de Dueñas.

Con Pablo López al piano, Bisbal se atrevía a entonar la mítica canción de la gran Rocío Jurado junto a Martín. Sin embargo, a Claver le ha parecido que "la versión que hacen es un desastre". Replicada por la abogado Beatriz de Vicente, que ha defendido la versión, la periodista ha dicho ella que "no se dedica a eso" para hacerlo bien a capela.

"'Se nos rompió el amor' es un himno o se canta bien o no se canta", ha zanjado, tras añadir que a "estos dos - en referencia a Bisbal y Vanesa Martín- habría que denunciarles". "A mí no me han gustado", ha señalado tras la insistencia De Vicente.