Con Pablo López al piano, David Bisbal se atrevía a entonar la mítica canción de la gran Rocío Jurado, 'Se nos rompió el amor', ante una audiencia de excepción: los invitados a la fiesta del Palacio de Dueñas. Vanesa Martín se unía a interpretar esta emocionante versión de la que podemos escuchar un pequeño fragmento en este vídeo emitido en Aruser@s.

Organizado por Eugenia Martínez de Irujo, en el exclusivo evento se encontraron personalidades del mundo de la cultura y la música de nuestro país, y también de la política nacional e internacional, como Hillary Clinton. Tampoco faltaron la infanta Elena, Juanma Moreno Bonilla, José Mercé, Farruquito o Los del Río.

Estos últimos fueron también grandes protagonistas de la noche junto a la excandidata a la presidencia de los Estados Unidos y exprimera Dama, quien no dudó en atreverse a bailar 'La Macarena'. En plató, están alucinando con lo que ven sus ojos. "¡Qué random esta fiesta!", exclama Angie Cárdenas... y no le falta razón. Los colaboradores no pueden evitar acordarse del gran éxito de 'la Jurado' que tanto adoran en el programa y se lanzan, de nuevo, a cantar a pleno pulmón 'Amante amigo'.