El análisis de Bernardos sobre Von der Leyen y las negociaciones con Trump: "Se baja los pantalones porque Alemania y Francia van muy mal"

El economista asegura no entender la satisfacción de los dirigentes de la UE con los avances hacia un acuerdo comercial con Trump: "Vamos a pagar aranceles y no vamos a cobrar nada".

En los últimos días, la Unión Europea y Estados Unidos han avanzado en las negociaciones para llegar a un acuerdo comercial. Dicho pacto supondría la aplicación de aranceles de un 15% de EEUU a Europa, mientras que Bruselas no recaudaría nada de los productos que las empresas estadounidenses vendan en el viejo continente.

Estos avances han generado entusiasmo en la Comisión Europea, ya que evitarían unas tasas más elevadas. Sin embargo, Gonzalo Bernardos no comparte esa visión. "No entiendo que quienes dirigen la UE estén contentos, vamos a pagar aranceles y no vamos a cobrar nada", asegura en Más Vale Tarde.

Además, el economista explica que el verdadero motivo de las concesiones de Von der Leyen a Trump es que quiere proteger a las dos economías más importantes de la Unión: "La UE se baja los pantalones porque Alemania y Francia van muy mal y tienen miedo de hundirse en una recesión".

Asimismo, el profesor cree que este 15% no implica que no pueda haber una subida de los aranceles en el futuro: "Si Trump te puede meter un arancel del 15%, ¿por qué no va a meterte mañana el 30%?". "Soy bastante pesimista, porque creo que Trump algún día lo doblará", concluye Gonzalo Bernardos.