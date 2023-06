Manuel Amate, experto en energía y CEO de Domoelectra, analiza en Más Vale Tarde la muerte de una mujer y su hijo de 12 años, que se electrocutaron mientras limpiaban la piscina y explica cómo es el procedimiento y los instrumentos que nos permiten realizar esta tarea con seguridad.

En el vídeo sobre estas líneas, asegura que este tipo de accidentes "no es habitual, porque los sistemas limpiadores que hay para el agua están especialmente diseñados para que no haya ningún problema". "Si estamos en la piscina y cerca hay un punto de corriente donde estamos usando una máquina y se cae dentro del agua...", comenta Amate, que indica que, a pesar de todo, "la corriente no se lleva bien con el agua".

Sin embargo, apunta que "el agua genera cierta resistencia eléctrica" y que "cuanto más salinizada esté el agua, más nos podemos electrocutar". "Por eso se dice que cuando hay en la playa una tormenta, salte echando mistos del agua porque ahí tienes más probabilidades de que si cae un rayo cerca te puedes electrocutar", afirma.