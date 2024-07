En una exclusiva de Más Vale Tarde, José Luis Torá ha conseguido encontrarse con el profesor denunciado por sus terapias de conversión que pretenden "curar la homosexualidad". En el vídeo sobre estas líneas llega incluso a decir que la palabra homosexual es "absolutamente estúpida" y lo vincula con "abusos sexuales, violaciones y agresiones".

El profesor explica a Torá que "me ha pasado ir por el patio, coger a un tío de14 años o de 15 y decir '¿Que haces siempre con las chicas?'" y asegura que "la proyección por el mismo sexo muchas veces va asociada a la obsesividad y la compulsividad". Para ello, le ofrece medicación "online": "Llamas y te mandan una receta", sostiene.

Además, carga contra las políticas de igualdad del colectivo LGTBI: "Tú resulta que te sientes gay y tal y tienes todas las ayudas, quieres operarte de sexo, que es una monstruosidad, una mutilación, y recibes todas las bendiciones, pero quieres lo contrario y eres perseguido a muerte", comenta.

En este sentido, señala que "he tenido persecuciones muy serias" y admite que sus prácticas son ilegales y su conocimiento de las penas a las que se enfrenta: "En estos momentos a mi me graban esta conversación y me caería una multa de 160.000 euros".