Elena Bogush no se sorprende ante los dibujos animados propagandísticos que se estarían distribuyendo en colegios rusos sobre la guerra en Ucrania, en los que un niño ucraniano pega con un palo a uno ruso. "No me sorprende mucho", afirma la historiadora y socióloga rusa, que aunque no cree que sea algo común, sostiene que esto no le asombra.

En este sentido, Bogush cita una entrevista a un niño de 12 años "que empezó a discutir con su profesora en el colegio porque tiene raíces ucranianas y empezó a decir que él no apoya la guerra": "Lo que hicieron fue tremendo, llamaron a la Policía, llamaron a su mamá, a la escuela". "Persiguieron a un niño de 12 años que se enojó con todo eso y empezó a gritar 'gloria a Ucrania'", cuenta.

Además, la historiadora explica que ha leído que en las escuelas hicieron "una lección obligatoria donde los profesores tenían que explicar a los niños qué está pasando en Ucrania, cuál es la política de Rusia y qué está haciendo Rusia". "Por supuesto, repitiendo la propaganda", apostilla.

No obstante, Bogush afirma que "los niños sienten mucho la falsedad", por lo que estos mensajes no calan en todos los niños "de una manera tan primitiva" como muestran los citados dibujos animados.