Más Vale Tarde entrevista a los padres de los dos jóvenes atropellados en Murcia después de la puesta en libertad del presunto autor de los hechos. También a la madrina de una de las víctimas, Sonia Jiménez, que instantes después del atropello grababa un vídeo donde mostraba cómo había quedado la calle tras el suceso.

"No entendía cómo en una zona con tanta visibilidad y espacio había podido ocurrir eso", comenta Sonia en el vídeo sobre estas líneas, donde tras analizar el lugar asegura que "pensábamos en un principio que había arrastrado a los dos niños, pero a la velocidad que iba a Iván le dio el golpe y lo mandó metros, porque tiene la cabeza destrozada".

"Sonia se quedó debajo del coche y fue arrastrándola", comenta la madrina de la víctima, que explica que la niña finalmente "se fue arrastrando hasta Iván". "Mi hermana no ha salido del hospital desde el viernes, no se separa de Sonia, está sin comer, no tiene vida", comenta la mujer entre lágrimas, detallando el estado de su ahijada: "Cómo tiene la cara, cómo tiene el cuerpo, las uñas se le han quitado, el pie igual".

"Estamos rotos. Iván está destrozado, yo lo vi y te parte el alma, Sonia también", comenta la madrina, que explica que su ahijada "estaba con el coma inducido y al quitárselo sigue sin reaccionar".