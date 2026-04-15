Los ladrones ya roban en patinete: así es uno de cada cinco robos violentos en Barcelona

Los cacos recurren a estos vehículos para llevar a cabo sus robos y facilitar la huida. Su reducido tamaño les permite escapar por calles estrechas a las cuales no pueden acceder los coches policiales.

Los carteristas en Barcelona han comenzado a recurrir a los patinetes eléctricos para realizar sus robos. "Uno de cada cinco robos se comete con ese vehículo", expone Cristina Pardo. El patinete permite a los cacos huir a través de callejones y callejuelas, por las que no caben los vehículos de la policía.

"En dos años han intervenido 400 patinetes", señala Leo Álvarez, "se han identificado a 5.000 ladrones y 170 han sido detenidos". "El problema es bastante grande", añade. El periodista señala que los Mossos d'Esquadra han establecido un plan para que los agentes vayan en moto y se puedan meter por calles más estrechas.

Álvarez cuenta que los ladrones, que han comenzado a ver como los agentes les pisan los talones, han decido utilizar también bicicletas para llevar a cabo sus fechorías. El periodista comparte un vídeo en el que se puede ver a un hombre que sufre un intento de robo mientras está grabándose, paseando por la ciudad.

Como se ve en las imágenes, el ladrón va en patinete e intenta robarle el collar de un tirón. Por suerte, aunque el collar se rompe no consigue llevárselo y el robo se ve truncado. "Es un robo con violencia", expone Beatriz de Vicente, "son de dos a cinco años".

La abogada india que los ladrones, en muchas ocasiones, escogen a extranjeros porque estos no denuncian o, si lo hacen, "no ratifican en el acto del juicio". De Vicente señala que es importante hacer declaraciones preconstituidas "para que luego valgan en el juicio".

En otro vídeo, un turista cuenta que un ladrón en patinete le había robado el cordón de oro. Por suerte, el caco fue derribado y pudo recuperar su joya. "Peligrosa, Barcelona, ¡cuidado!", dice al final de la grabación.

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