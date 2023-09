El periodista Julio Suárez asegura que Luis de la Fuente lleva una semana "tremenda". Es más, asegura que en la rueda de prensa de este viernes, donde ha pedido perdón por aplaudir a Rubiales cuando éste afirmó varias veces que no pretendía dimitir, estaba "hundido".

"Yo sí me he creído el mensaje de Luis de la Fuente. Esas disculpas no son por quedar bien. Son disculpas que quería pedir él y que tenía muchas ganas de hacerlo", ha argumentado el periodista de Jugones en Más Vale Tarde.

En este sentido, señala que él le considera una persona bastante honesta a la que no le pega "lo que hizo el otro día" y cree que él realmente pensaba que la de Rubiales iba a ser una rueda de prensa de despedida. "Él al final era su jefe. Él a veces no tenía ni la consciencia de aplaudir en ese momento. Hay algunos automatismo que vienen de las presiones de la Asamblea", añade.