Las últimas horas en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han sido caóticas debido a la polémica del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración por la victoria en el Mundial femenino. El periodista de Jugones cuenta que este tema "se le ha ido de las manos" a la RFEF.

"Me insistían en que Luis Rubiales, con su actitud, era un acto de euforia. Mira que hemos hablado de incendios de Rubiales; como este, no he conocido tanta preocupación en la RFEF en los últimos meses. Preocupación máxima", confiesa.

Es más, el vídeo de 'disculpas' de Rubiales se graba en una de las escalas del avión de vuelta de las campeonas del mundo ante la "reacción a nivel mundial tremenda" que estaba teniendo el asunto, incluso con jugadoras pidiendo la dimisión del presidente de la RFEF.