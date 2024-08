MVT en Acción ha acompañado a la Guardia Civil en el Medusa Festival. Y es que dentro de los festivales de esta índole suelen ser muy habituales las drogas. En concreto, varias personas han sido detenidas durante este fin de semana por vender sustancias estupefacientes en Cullera, ciudad donde se ha celebrado el festival de música electrónica.

En una de las detenciones que llevó a cabo la Guardia Civil, un joven fue registrado y encontraron entre sus pertenencias tusi, una nueva droga que ahora se está llevando de moda entre los más jóvenes. El propio implicado declaraba a laSexta que sabía que no se podía meter droga, pero "aquí tiene todo el mundo droga".

"Tú pasas ahí dentro a cualquier escenario y todo el mundo está preguntando que si quieres, si tienes para venderte o lo que sea. Soy sincero, que me pillan pues mala suerte, que no, pues me lo gozo", ha expresado el joven.