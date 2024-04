Más Vale Tarde conecta con José María Garrido, subdirector de 'El Plural', para analizar lo que él considera "el tema del día en Elche": la denuncia de una cofradía a un concejal del PP por, supuestamente, haber mantenido relaciones sexuales debajo de un paso de Semana Santa.

El periodista explica en el vídeo sobre estas líneas que al edil de Deporte y Policía de Elche, y también hermano y costalero de esta cofradía, se le impidió salir en Semana Santa por su comportamiento. "Él ha dimitido como costalero y cofrade, pero quiere seguir como concejal", señala Garrido, que destaca el "silencio" de PP, Vox y organizaciones como Abogados Cristianos ante este caso.

Garrido también apunta que a las personas que presenciaron la escena, "les sorprendió tanto el comportamiento que empezaron a tocar las campanas de los tronos, a increparle para que saliera, que no se sabe si existe un vídeo o no". "Él ya costalero no va a ser y entrar debajo del trono, el año que viene no vuelve", afirma.