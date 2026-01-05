Elisa Beni, sobre al ataque de EEUU a Venezuela: "Es la tercera vez que nos muestran que el derecho internacional es papel mojado"

Elisa Beni analiza desde Más Vale Tarde la crisis internacional tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, acusados de 'narcoterrorismo'.

Desde Más Vale Tarde, la periodista Elisa Beni analizó la situación internacional tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, acusados de 'narcoterrorismo'.

"Es la tercera vez que nos muestran que el derecho internacional es papel mojado", criticó Beni. La periodista recordó que primero lo hizo Putin al invadir Ucrania, después Netanyahu al perpetrar el genocidio en Gaza y que ahora lo está haciendo Estados Unidos.

Un país que se suponía que "era nuestro aliado", apuntó la periodista. "Esto nos tiene que preocupar porque el derecho internacional solo funciona si detrás hay una fuerza de coerción", añadió la colaboradora de Más Vale Tarde, subrayando la debilidad de las normas internacionales frente a acciones unilaterales.

