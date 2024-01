Antes de que ocurrieran los fatales hechos que acabaron con la vida de Ivo, el menor fallecido en el Mar Menor recibió unas inquietantes llamadas días antes de su muerte. Las llamadas vienen precedidas de las supuestas amenazas que recibe la madre de Ivo por el desalojo de Francisco Javier, uno de las personas con las que navegaba el día en el que murió, del inmueble que ocupó con su mujer y sus cinco hijos.

Es entonces cuando una persona que presuntamente pertenece al entorno de Francisco Javier Medina, como cuenta 'El Español', le llama para decir "dos o tres cosas" al menor. Esta persona insiste en hablar con urgencia con Ivo: "No tengas problema, que nadie te va a hacer nada ni te va a pegar nadie".

Ivo rechaza acudir al encuentro con esta persona. "Vamos a hablar ahora porque mis padres no me dejan -salir-. Me han castigado", asegura. Esta persona responde: "Cuando tus padres no te castiguen, pues vienes. Tampoco te voy a poner una pistola en la cabeza". Ivo defiende que su madre "no ha hecho nada", mientras que la persona menciona a un tercero que se la ha "liado en un bar".

Beatriz de Vicente analiza en Más Vale Tarde esta llamada y lo que rodea al caso. "¿Podría ser un indicio de criminalidad? Podría, pero también podría no serlo. No podemos descartar que hubiera un problema mayor", comenta.