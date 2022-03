Cristina Pardo e Iñaki López se han mostrado indignados en Más Vale Tarde con la agresión por parte de unos adolescentes de entre 14 y 15 años a un menor de 13 años en Bilbao. "Estos niños tan cafres ya han sido afortunadamente identificados por parte de la Ertzaintza, y la familia de la víctima ya ha puesto una denuncia que espero de verdad que prospere para que estos niños aprendan, y también sus padres, quienes también son responsables de que estos niños tengan un comportamiento tan absolutamente lamentable", ha expresado el presentador.

Por su parte, Pardo se ha preguntado: "¿Qué estamos haciendo mal para que esto sea cada vez más frecuente?". "Además, está esa manía de grabarlo, subirlo a las redes, humillar a los niños de esta manera y con esa agresividad...", ha lamentado la periodista, a lo que ha añadido: "Yo hago esto cuando soy adolescente (patear la cara de un niño y grabarlo) y a mí no me dejan salir en dos años, ya te lo digo".

"Nosotros no podíamos hacerlo porque, entre otras cosas, no existían redes a las que subir estar barbaridades", le ha respondido Iñaki López, quien ha subrayado que "el problema del bullying actual es que no se queda solo en el patio del colegio, sino que va más allá, va a las redes y se convierte en un auténtica pesadilla que queda colgada".

"Afortunadamente, este vídeo será borrado y ya han sido identificados estos dos chavales a los que esperamos que se aplique un correctivo importante, a ellos y a los padres, que yo las cabezas esas no las entiendo", ha concluido el presentador de Más Vale Tarde.