Más Vale Tarde ha conversado hoy con Abraham Tenoira, miembro de la asociación de vecinos del centro de Vigo, que desde el balcón de una casa y a pocos metros de una gigantesca noria, ha denunciado las molestias que les causa tanto la iluminación navideña, como los ruidos y la masificación de gente.

Sobre qué les dicen desde el Ayuntamiento, asegura que "el alcalde no se reúne con nosotros porque dice que somos un apéndice de un partido político y dice que con políticos no se reúne". Sin embargo, explica que sí que han hablado con los bomberos y que estos les han dicho que "los cables del alumbrado impiden transitar a los camiones" y que "no está garantizada la seguridad en esta zona".

"Vestiros de elfos, a ver si así os recibe el alcalde", comenta con ironía Iñaki López, que asegura que "un motivo más navideño que ese no se me ocurre".