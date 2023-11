Una noria gigante en el centro de Vigo es la pesadilla de muchos vecinos en una Navidad que se ha convertido en un quebradero de cabeza. Abraham Tenoira, abogado de la asociación de vecinos del centro de Vigo, ha recalcado que a ellos les gusta la época navideña "tanto o más que al alcalde" de la ciudad, Abel Caballero, que se niega a reunirse con ellos.

"El alcalde no se reúne con nosotros porque dice que somos un apéndice político y que con políticos no se reúne", confiesa Tenoira, que afirma que llevan dos años denunciando esta situación. "Las persianas se bajan porque es insoportable. Más psicodélico no se puede imaginar una situación para alguien que vuelve de trabajar", critica.

Con quienes sí que ha podido reunirse ha sido con Policía, Bomberos y representantes de Ambulancias, que le han asegurado que hay zonas por las que los Bomberos aseguran que "no pueden pasar": "Los propios Bomberos han denunciado que no se garantiza la seguridad de la zona".