Cristiano Ronaldo dejaba ayer una curiosa imagen al ponerse a llorar tras fallar un penalti durante el partido de Portugal y Eslovenia en los octavos de final de la Eurocopa. Gonzalo Miró señala que hay quien opina que "Cristiano está absolutamente desquiciado, haciendo su propia Eurocopa personal, que es distintita a la de la selección de Portugal".

Para el colaborador, "lo de ayer no es una imagen que dejase muy bien a Cristiano Ronaldo y no es una cuestión de que marque él, sino de que gane Portugal". "Da la sensación de que en ese momento estaba pensando más en él y en no conseguir el récord que estaba buscando", añade en el vídeo sobre estas líneas.

"¿En qué momento Cristiano Ronaldo ha dejado de ser lo más importante para Cristiano Ronaldo?", se pregunta Iñaki López, que afirma que el futbolista "nunca ha sido precisamente un hombre de equipo".