Cristina Pardo e Iñaki López vuelve a presentar Más Vale Tarde para dar comienzo a la nueva temporada el próximo lunes. Mientras tanto, apuran sus últimas horas de vacaciones.

No obstante, han realizado una conexión antes de su vuelta, donde ha dado de qué hablar la camisa escogida por Iñaki López para aparecer, de la que hasta él mismo ha bromeado: "Me he puesto esta camisa porque como venía Gonzalo Bernardos no quería perder el tono festivo del programa".