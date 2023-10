Como cada día, Dani Mateo conecta desde Zapeando con Iñaki López y Cristina Pardo, que hoy adelantan que hablarán en Más Vale Tarde "con y de Macarena Olona", que acaba de publicar un libro sobre su experiencia en Vox y el funcionamiento interno del partido, donde ha lanzado graves acusaciones.

"Te voy a decir una cosa, aquí los jueves había un chef dándome de merendar, hoy está Macarena Olona; hay cambio", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, mientras Cristina le recuerda que "ayer comiste por hoy, por ayer y por mañana".

Por ello, el presentador de Más Vale Tarde aprovecha la ocasión para enviar un divertido mensaje a la ex líder de Vox: "Si no has salido de casa y nos estás viendo, tráete táper".