José Luis Ábalos ha hablado en los micrófonos de Onda Cero y, en una entrevista con Carlos Alsina, ha asegurado que su imputación por el 'caso Koldo' es inminente y que el Gobierno va a por él. En la entrevista también entraba en juego Jessica, una mujer que aparecía en algunas informaciones con una serie de correos electrónicos en los que reclamaba unos pagos al exministro en relación con unos supuestos viajes oficiales en los que ella le habría acompañado.

Hoy Ábalos ha reconocido que Jessica era su amante y ha dado sus explicaciones sobre esos correos que, según él, son "fake" porque se los enviaba a sí mismo "de papá a papá", además de que eran "una trampa". "Desde luego, la vida sentimental de Ábalos es más animada que la de Muñoz-Escassi", reacciona Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

"A mi se me ha descolgado la mandíbula en algún momento", comenta María Claver, que destaca la entereza de Alsina ante las explicaciones de exministro, del que asegura que "tiene una habilidad innata para tirar balones fuera y hacerse la víctima". "Yo ver a un exministro diciendo estas cosas, me parece tan chirriante que no lo puedo entender, aunque fuera verdad", opina por su parte Cristina Pardo.