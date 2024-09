El exministro de Transportes y actual diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el Gobierno "va a por él" por eso "sale tanto en los informes y salen nombres de su entorno": "Quieren imputarme, lo van a intentar, pero veremos lo que dice el Tribunal Supremo. Es evidente que toda esta investigación es para mí". Además, en una semana clave para su posible imputación en el caso Koldo, Ábalos ha criticado duramente la auditoría que encargó el actual ministro de Transporte, Óscar Puente, porque, según él, solo busca "intoxicar" porque era "innecesaria".

"Habiendo investigación de carácter penal abierta, cualquier investigación en paralelo solo tiene el riesgo de intoxicar y contaminar la investigación penal", ha sostenido en una entrevista este lunes en Onda Cero, donde ha dejado varios recados al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellos, ha dado a entender que el informe busca "generar un relato mediático condenatorio"; y ha insistido en que no se ha respetado su presunción de inocencia: "Nadie dice presuntamente. Eso se ha olvidado. Es linchamiento".

Preguntado si tiene la impresión de que el Gobierno va a por él, ha reiterado que "este informe es del Ejecutivo" y que era "innecesario". "La administración debe colaborar con la Justicia, no suplantarla" desarrollando "una investigación paralela", ha añadido. Así que tiene "ese convencimiento" de que el Gobierno "va a por él" y "de ahí su reacción": "No creo que esto sea inocente. No encargo una investigación a personas que jerárquicamente dependen de mí...".

Sobre su posible imputación

"No se debería hacer... Si tenemos un discurso político basado en transparencia y respeto al Estado del Derecho, la administración no puede contaminar un proceso abierto", ha cargado el exministro, quien cree que de la "auditoría se encarga una entidad independiente". "Tiene toda la pinta de un compliance, pero no responde a la metodología y criterios", ha manifestado. Antes había incidido en que "hay que garantizar a aquellas personas investigadas su derecho de defensa".

Y ha insistido en que "si manifiestas desde la Fiscalía y se asume que no procede pasar a la Fiscalía Europea, a qué viene que la administración, cuatro años después", diga "cosas que están llenas de elementos subjetivos". "Cuando haces auditoría, tienes que ir a los datos y no juicios de valor", ha zanjado.

Por eso, ha sostenido que el "informe no puede ser admitido en el proceso", pero "ya ha generado relato y ruido y ha habido incriminación". En cuanto a si se ve imputado, dice que no se da por nada: "No me doy por nada. Hoy mismo sale que la Guardia Civil va a aportar datos. Si se dice así, no tengo que comentar más. Es una revelación procedente de una investigación".

No obstante. ha asegurado que si se habla de su imputación, quiere decir "que se va a dar ese paso": "Sino a ver cómo se explica este relato mediático desde febrero". "Quieren imputarme, lo van a intentar, pero veremos lo que dice el Tribunal Supremo. Es evidente que toda esta investigación es para mí", ha apuntado.

No obstante, se ha quejado de la filtración de su posible imputación. "El fiscal en corrillo de periodistas dice que está a la espera del informe de la UCO para tramitar la imputación. No sé si está muy bien filtrarlo así. Quedaría mejor que dijese que está esperando el contenido del informe", ha señalado. Y ha asegurado que "ha visto informes que ha habido y algunas apreciaciones de valor que van en torno a conseguir elementos que puedan permitir la imputación". Preguntado si llegará a un acuerdo si se le imputa, ha sostenido que "se intenta llegar a un acuerdo cuando uno reconoce algo" y "trata de aminorar la responsabilidad", pero él, afirma, "no ha hecho nada".

El apoyo la PSOE

El exministro y ahora diputado en el Grupo Mixto ha asegurado que el PSOE "no puede contar con seguidismo, con el voto claro que puede contar en todo lo que sea razonable". "No voy a hacer seguidismo. Si se quiebran principios de lealtad, de reciprocidad, cualquiera de nosotros cambiamos nuestra forma de relacionarnos. Ahí se quebró. Mucha reciprocidad no veo", ha subrayado.

Para Ábalos, "uno tiene que liberarse de compromisos". "Se me eligió conforme a un programa electoral y responderé a ello. Y en defensa de mi tierra, ahí estaré. Muchas de las decisiones que se votan tienen que ver con oportunidad política, no con convicciones", ha añadido, y ha afirmado que "temas de convicciones votas muy pocas". "La mayoría son cuestiones de oportunidad política", ha expresado.

"Veo que se ha quebrado la relación. Sigo sin estar expulsado del partido", ha recordado, expresando que trató "de comprender la decisión del partido de suspenderle de militancia". "Lo comprendo. Lo que no comprendo es esto, que contribuyan con tu incriminación, y que seleccionen quién está amortizado y a quién hay que salvar", ha cargado, que cree que buscan salvar a todos menos a él.