¿Se tomaría María José Suárez un café con porras con Álvaro Muñoz Escassi? Esta es la pregunta que un reportero le ha hecho a la modelo, que hace unos meses protagonizó una de las rupturas más polémicas de este año junto al jinete. "¿Y tiene que ser café con porras?", pregunta, entre risas, la exmiss, que afirma que, ahora mismo, no tiene ganas de ninguna porra. Además, preguntada sobre si le cae mal su expareja tras romper por una infidelidad, Suárez responde: "¡Qué me va a caer mal, chiquillo!". Por otro lado, la modelo asegura que, de momento, no se ha planteado escribir sus memorias.

Por otro lado, Alfonso Arús y Tatiana Arús analizan en el vídeo principal de esta noticia el romance entre Álvaro Muñoz Escassi y la actriz Hiba Abouk, a la que conoció estando todavía con María José Suárez y con la que empezó una relación a las pocas semanas de producirse la ruptura con la modelo.

"Se le vio entrando de noche en el apartamento de Hiba Abouk", destaca Tatiana Arús, que señala que, aunque la actriz "no quiere etiquetarlo de relación estable, el entorno del jinete asegura que está muy enamorado".