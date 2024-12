Iñaki López, tras oír cantar a fans de David Bisbal en la Puerta del Sol: "Me he estremecido un poco, pero ya estoy mejor"

David Bisbal sorprenderá a madrileños y visitantes este jueves con un concierto gratuito en la Puerta del Sol de Madrid. El cantante almeriense interpretará su nuevo villancico 'Todo es posible en Navidad' desde el balcón de la Real Casa de Correos. Miles de fans se han congregado allí desde primeras horas del día para poder ver al cantante.

El programa Más Vale Tarde ha estado presente para cubrir el evento y ha capturado el fervor de los fans. Entre cánticos y risas, se han escuchado canciones como 'El burrito sabanero', adaptadas al estilo Bisbal: "Tuki tuki tuki ta, ha nacido en el pesebre mi Bisbal que viene ya". Las admiradoras no han dudado en alabar a su ídolo, expresando frases como "hay que esperarlo, sea como sea, contraviento y marea", "¡Eres un máquina!" O "¡Viva Bisbal!".

El momento más divertido ha llegado cuando la presentadora Cristina Pardo no ha podido evitar reírse a carcajadas al escuchar los testimonios de las fans, mientras que Iñaki López ha apuntado: "Me he estremecido un poco, pero ya estoy mejor… Menos mal que nos esperan unos pavos rellenos", ha comentado, justo antes de marcharse hacia la cocina del chef Carlos Maldonado.

Sin embargo, Iñaki López tenía una misión más, ya que debía conectarse con la periodista María Lamela. A lo que Cristina Pardo le ha respondido: "María, te quería cambiar por un pavo relleno".