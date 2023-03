Más Vale Tarde ha contado este viernes con diferentes periodistas como Loreto Ochando a quien, en clave de humor, Iñaki López ha calificado de Cruella de Vil.

"Nos acompaña para hablar de actualidad Cruella de Vil, bienvenida Loreto, un placer. Vas a pasar calor", ha afirmado el periodista al tiempo que le daba paso.

Haciendo referencia a su reciente baja por motivos de salud, Loreto Ochando ha respondido bromeando a Iñaki López: "Primera norma del club de la lucha, no se habla del club de la lucha. Cuenta la verdad de cómo te lo has hecho".

Además, recogiendo el guante del comentario, Ochando ha contestado también irónica: "He matado al borrego, no cabíamos en casa los dos y me he hecho esto. Es un mal bicho, es Cruella de Vil". Puedes ver el momento en el vídeo principal.

Previamente, tanto Iñaki López como Cristina Pardo se han mostrado sorprendidos porque hoy coincidían en estilismo. "Hemos venido de uniforme", ha expresado Cristina Pardo. "No se hablan nuestros estilistas y es lo que ocurre, hemos ocurrido. Traje corporativo", ha añadido López.