Iñaki López, sobre el caos en el traslado de migrantes en Ceuta: "Es un éxito de quien está detrás de este episodio de guerra híbrida"

El presentador ha criticado que "la ultraderecha cuela el término 'invasión' en el Parlamento europeo para referirse a niños mal comidos que duermen bajo un cartón".

Iñaki López ha reflexionado en Más Vale Tarde sobre el caos vivido durante el traslado de migrantes al puerto de Ceuta. "Miles de migrantes que malvivían en chabolas de las playas de Ceuta se agolpaban para lograr una plaza en el nuevo campamento del puerto. Era su oportunidad de dormir en una cama por primera vez en mes y medio, tener comida y asistencia médica", ha señalado el presentador, a lo que ha añadido que "ellos creen que este campamento les acerca a la Península".

Sin embargo, ha subrayado el periodista, "solo hay 1.700 plazas para los 5.000 migrantes que hacen cola". Así, ha expresado López, "la desesperación les ha llevado a protagonizar escenas de mucha tensión, carreras, empujones y cargas policiales".

"Estas imágenes de avalanchas, caos y locura vividas este viernes es un nuevo éxito de quien está detrás de este episodio de guerra híbrida que utiliza a los migrantes como arma arrojadiza", ha lamentado, al tiempo que ha destacado que "estas imágenes buscan dividirnos, asustarnos y alentar el odio que alimenta a la extrema derecha".

En este punto, el periodista ha manifestado que "la tardía gestión del Gobierno solo incrementa la sensación de abandono que viven los ceutíes y los migrantes". "Esta crisis ha cumplido 50 días con Ceuta patas arriba, centenares de niños abandonados en las calles por la confrontación política y la ultraderecha colando el término 'invasión' en el Parlamento europeo para referirse a niños mal comidos que duermen bajo un cartón" ha criticado.

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