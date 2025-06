Iñaki López, sobre Bezos: “Teniendo 200.000 millones, un anillo de pedida de 2,5 millones me parece de la hermandad del puño”

Jeff Bezos y su prometida Lauren Sánchez ya están en Venecia para celebrar su multidurinaria boda. La celebración durará tres días y su coste podrá alcanzar los 40 millones de dólares. Entre los invitados que serán testigos del 'sí quiero' se encuentran celebrities como Kim Kardashian o su madre, Kris Jenner, actores como Orlando Bloom y hasta Ivanka Trump.

Pero, el enlace, no es del gusto de todos ya que en la ciudad ya hay protestas por los excesos que supone este multimillonario evento. Cristina Pardo, por ejemplo, considera una "obscenidad" gastar en una boda 40 millones de dólares. "Sé que para él son como cinco euros", admite. "A mí me parece una obscenidad que te gastes en prostitutas el dinero de otros", afirma María Claver, "al final, este señor está gastando su dinero".

Claver alaba la trayectoria profesional y destaca, por ejemplo, que con solo 30 años ya era vicepresidente de un fondo de inversión. "Lo abandonó para montar Amazon, y le podría haber salido mal", añade. "Entonces, estarás de acuerdo con esa pancarta que le han puesto en plena plaza de San Marcos: 'Si puedes comprarte Venecia para tu boda puedes pagar más impuestos'", señala Iñaki López.

"Me pregunto dónde han ido a parar los ricos esos que no se les veía", afirma Ramoncín. "Están compitiendo a ver quién tiene el cohete más largo", responde Pedro Rodríguez. "Estos personajes que ocupan ahora el mundo, me pregunto de dónde han salido", añade el artista, "algo está pasando que no tiene sentido alguno". "2,5 millones vale el anillo de pedida que, a mí, teniendo 200.000 millones te juro que me parece de la hermandad del puño", concluye Iñaki.