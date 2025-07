Iñaki López, sobre la ausencia de Ábalos en el Congreso: "Era el que más tenía que contar"

Este miércoles ha sido un día importante en el Congreso, sobre todo para el PSOE, pero dos grandes ausencias han llamado mucho la atención: Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Uno, Cerdán, ya dejó su escaño y está en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso de las mordidas. El otro, Ábalos, sigue siendo diputado y cobrando como tal, pero no se ha presentado.

En el escaño que antes ocupaba Cerdán se sentó Esther Peña. En el de Ábalos, nadie. Su silla estuvo vacía toda la sesión, a pesar de que su nombre salió varias veces en los discursos. El primero en mencionarlo fue el propio Pedro Sánchez, que pidió disculpas por haber confiado en ambos. Sobre Cerdán dijo que llevaba "una vida sencilla y humilde", y sobre los dos reconoció estar decepcionado, aunque aseguró que la "traición de unos pocos" no va a manchar a todos, incluyéndose a sí mismo como "un político honesto".

En ese contexto, el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, lanzó una reflexión: "Qué interesante habría sido escuchar hoy a Ábalos, que, sin embargo, ha dejado su escaño vacío. Hubiera podido contraponer lo que está ocurriendo ahora en su expartido con su experiencia liderando la moción de censura contra Mariano Rajoy... Era el que más tenía que contar y, sin embargo, hoy no hemos contado con su presencia".

La última vez que se le vio votar en el Congreso fue el 28 de mayo. Es cierto que estuvo en su despacho el día que declaró ante el Supremo, pero desde entonces no ha vuelto a aparecer por allí. Este martes votó de forma telemática, porque aún tiene esa opción disponible.

Cristina Pardo, también criticó la reiterada ausencia del exministro: "Ha alegado enfermedad para no ir, pero es bastante llamativo el número de veces que se ausenta José Luis Ábalos desde que se pasó al Grupo Mixto. Y le estamos pagando en su condición de diputado... A mí me parece feo que no vaya a trabajar".