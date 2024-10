El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha aplaudido este viernes a Jokin Castellón por su "zasca" al 'youtuber' Roma Gallardo. El presentador de Conspiranoicos ha desmentido un bulo en el que Gallardo aseguraba que "se acostó con su novia" por eso aparecía en el primer episodio del programa.

El bulo provocó que Castellón recibiera una campaña de odio en sus redes sociales alentadas por el 'youtuber': los comentarios se han llenado de ciervos, cuernos, etc. "Mi Instagram se ha llenado de cuernos, de ese hashtag que decía de él, cornudo", ha asegurado el presentador. Al ver los mensajes, Iñaki López, sorprendido, ha señalado: "Han pasado todos los tontos en fila de a uno para contestarle y sumarse a un bulo que es totalmente falso y se ha desmontado en directo".

"No me pongo de pie porque se verá que no llevo pantalones, pero por lo demás es fantástica tu respuesta", ha bromeado López este viernes.