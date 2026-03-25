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"Visión y potra"

IñakI López afirma que a Pedro Sánchez solo le ha faltado vivir "una invasión alienígena": "De aquí al 2027 cabe"

Este miércoles se ha vivido un curioso intercambio dialéctico en el Congreso de los Diputados entre Gabriel Rufián y el presidente del Gobierno cuando el primero ha destacado la "potra legendaria" de Sánchez durante su legislatura.

Este miércoles se ha vivido un divertido intercambio dialéctico en el Congreso de los Diputados entre Gabriel Rufián y el presidente del Gobierno cuando el primero ha destacado la "potra legendaria" de Sánchez durante su legislatura.

Gabriel Rufián ha destacado en el Congreso de los Diputados la "potra" de Pedro Sánchez para salir airoso de todos los conflictos. El portavoz de ERC se ha dirigido al presidente del Gobierno para decirle que ha tenido "visión estratégica" y "potra estratégica".

"Está muy bien, su potra es legendaria", ha añadido Rufián, "en eso de tener visión y potra". Sánchez ha detallado, ante la afirmación del portavoz de ERC, todos los hechos vividos durante su legislatura, desde la pandemia, el volcán de la Palma o la guerra de Ucrania.

"Si le digo una cosa", ha añadido, con 'dardo' incluido para la oposición, "muy orgullosos y menos mal de que está gobernando la izquierda en esta época de crisis económica y no la derecha".

"Pedro Sánchez tiene razón", comenta Iñaki López, "solo nos ha faltado una invasión alienígena, pero de aquí al 2027 podría caber".

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