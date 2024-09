El presentador de El Intermedio, el Gran Wyoming, ha charlado con Más Vale Tarde para contar las novedades de la nueva temporada. "Aquí estamos al pie del cañón una vez más para romper otra vez los récords de permanencia en antena", afirma Wyoming.

Aunque, como apunta Wyoming, "el elenco ya era inmejorable", el presentador destaca una de las principales novedades de la nueva temporada: el fichaje de Mikel Herrán, conocido como 'PutoMikel', e Inés Rodríguez. El primero, en su sección, hablará sobre historia y "nos va a ilustrar con momentos de la historia que han pasado exactamente por los mismos momentos que estamos viviendo ahora". Inés, por su parte, es una logopeda tinerfeña con parálisis cerebral. "Nos va a contar cómo es el mundo al otro lado del jardín", explica Wyoming.

Tras conocer estas novedades, Iñaki López comenta irónico: "Me sorprende la gran cantidad de novedades y fichajes, nosotros lo único que nos ha permitido el aumento presupuestario de Más Vale Tarde es almidonar los cuellos de las camisas". "Nos van a hacer trabajar más cocinando los martes", añade Cristina Pardo. "No es mi caso", responde Wyoming, "aquí me respetan y me quieren".

Como recuerda Cristina, El Intermedio mantiene su horario y, como es habitual, comenzará a las 21:30 h. "Encima vosotros no coincidís con la hora de ligue en Mercadona, podéis ir con la piña bocabajo y luego acudir tranquilamente a vuestro puesto de trabajo, lo tenéis todo", argumenta Iñaki. "Venimos con el pescado vendido, lógicamente", afirma Wyoming.