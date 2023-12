Boris Izaguirreentrevistó en Más Vale Sábado al actor Imanol Ariasque reflexionó sobre su profesión: "Mi caso es el caso de un suertudo al que le creyeron desde niño. Un día me hicieron un traje de indio, dije unas palabras como si lo fuera, no sé dónde las había oído porque no iba mucho al cine, y me creyeron.

Según reveló el actor, desde ese momento, "empezó la obsesión": "Hay una cosa que debo reconocer, he intentado respetar mucho mi vida privada y sigo protegiéndome de eso, pero admito que he buscado el foco de luz desde que soy pequeño".

Preguntado por su faceta como padre, apuntó que ha sido "un padre presente" con "mucha suerte" por tener una gran madre: "Pastora venía de un contexto especial, de una familia de artistas y ella lo resumía así: 'Los apellidos que no sirvan para hacer dos tontos que no hagan nada'".

En este sentido, apuntó que toda su vida su ilusión ha sido potenciar a sus hijos "lo que les salía bien".