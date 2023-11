Boris Izaguirre ha entrevistado aImanol Arias para Más Vale Sábado y se ha sincerado sobre sus problemas con Hacienda, que se conocieron en 2017 y se le acusó de defraudar un total de tres millones de euros. "Esta es la cantidad resultante con todas las multas", ha aclarado, y defendía su inocencia: "Mi problema no venía por ocultar dinero, aunque al principio pensaban que sí. Yo pagaba mis impuestos, pero con una fórmula que no me correspondía".

"Cuando te pasan la primera inspección, pasan cinco años y si tienes un default de 50.000 euros se convierten en 600.000 euros", ha explicado, "con lo cual he devuelto el daño que he hecho". "No me considero culpable, pero sí responsable", ha defendido ante Boris Izaguirre en esta entrevista, que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.