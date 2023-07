Este 2 de julio, Día Mundial de los Ovnis, se cumplen 76 años desde que un ovni se estrelló en un rancho de Nuevo México. Es el conocido como Expediente Roswell, un evento que puso el antecedente sobre los fenómenos anómalos y generó muchas teorías conspiranoicas alrededor de una nave que aterrizó allí.

Desde entonces, se han sucedido en diferentes puntos del planeta un sinfín de este tipo de fenómenos. En Estados Unidos, por ejemplo, es conocido el movimiento de peregrinación que hay hacia el Área 51, donde en 2013 confirmaron que había una base militar secreta donde muchos creen que allí ocurren los experimentos con ovnis.

Elpropio Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, opinó sobre la existencia de ovnis en el programa 'The Late Show With James Corden', donde dijo que hay cosas que no se pueden explicar. "Hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos", confesó entonces.

En el año 2021 ocurrió otro hito. El Pentágono desclasificó documentos de sus militares y entre ellos tres vídeos donde los trabajadores se asombraban y comentaban que habían avistado objetos voladores no identificados.

A partir de ahí, un grupo de funcionarios de Inteligencia explicaron delante de los congresistas los últimos movimientos que se habían visto y contaron que desde principios del año 2000 habían notado un aumento de objetos volantes no autorizados que no habían sido identificados en zonas militares.

De hecho, se ha llegado a crear una oficina de Objetos Anómalos para seguirlos e investigarlos. Y la NASA, este año, ha reunido a un grupo de 16 expertos para tratar de esclarecer dudas sobre este fenómeno y poder así desterrar todo lo relacionado con los alienígenas.

También tenemos constancia de este tipo de fenómenos en nuestro país. Aquí, en España, hace siete años se desclasificaron unos documentos que recogían audios de pilotos relacionados con un supuesto ovni que obligó a un aterrizaje forzoso en Valencia a un avión que sobrevolaba Ibiza.