El economista Gonzalo Bernardos ha afirmado que "no ha habido un pacto de rentas porque a las empresas no les ha dado la gana".

Durante una intervención en el programa Más Vale Tarde, donde han abordado la constatación hecha por el Banco de España sobre el crecimiento de los beneficios de las empresas, siete veces más que los salarios, el experto ha asegurado que durante este año "nos hemos sacrificado de manera diferente", ya que los trabajadores "hemos perdido un 5,4% de poder adquisitivo, con una inflación que puede ser la media del año de 8,5%".

Sin embargo, ha lamentado que las empresas no lo han hecho. "Si alguna no ha repercutido totalmente el aumento de costes en los precios, lo que ha conseguido es vender mucho más porque ha aumentado bastante las ventas, ya que la economía española en 2022 tuvo una fuerte expansión", ha indicado. En este sentido ha reiterado que "por eso no ha habido pacto de rentas, no ha existido porque a las empresas no les ha dado la gana".

"La patronal ha querido que este 2022 se ganara mucho dinero y, en cambio, los trabajadores fueran los que tuviéramos que estrecharnos el cinturón uno o dos agujeros", ha concluido el economista.