Habla una de las víctimas del robabragas de Barcelona: "Las huele, mueve la lengua por su paladar como si fuera delicioso"

Abril Guillem, una de las afectadas, ha explicado en Más Vale Tarde que el hombre en cuestión ha sido detenido ya una vez, pero que sigue acudiendo a su casa y ya ha robado más de 100 piezas de ropa interior.

Un encapuchado se acerca a la terraza, se apoya en la barandilla, estira al brazo hasta el tendedero y se mete en el bolsillo un puñado de bragas. Esa acción la ha repetido más de 30 veces el robabragas de Barcelona, algo por lo que ya ha sido detenido en una ocasión, pero que no ha impedido que siga acudiendo e intimidando a Abril y Laia en su propia casa.

Abril Guillem, una de las dos víctimas, ha contado en Más Vale Tarde que han colocado una cámara en el balcón para poder mostrar el acoso que están sufriendo. Algo que, según relata, él disfruta: "Al principio todo empezó con el simple robo de ropa interior. Pero vimos, cuando pusimos las cámaras, que parece que él disfrute al coger nuestra ropa interior. Las huele, mueve la lengua por su paladar como si fuera delicioso y lo estuviera esperando con ansias. Son imágenes realmente desgarradoras. Y no solo, la intimidación, los golpes en la ventana de nuestras habitaciones, el forcejeo de la puerta. Nos sentimos realmente muy inseguras".

"Antes era simplemente un robo y ahora es intimidación constante. Cada vez que viene se hace notar a través de golpes y ruidos. Le gusta que sepamos que está aquí", ha añadido.

Ante esta situación, ambas han presentado una orden de alejamiento que está en trámite: "Hemos solicitado una orden de alejamiento, pero hasta que no nos la acepten estamos muy desprotegidas. Nos piden que, para agilizar el proceso, tengamos más pruebas, pero eso conlleva ponernos en peligro. Yo no me quiero poner en peligro, creo que hay imágenes suficientes como para demostrar que esto no es solamente un hurto sino un acoso sexual en toda regla".

Tras haberle grabado, ambas explican que no es nadie de su entorno, pero que podrían reconocerlo en la calle de la cantidad de veces que ha ido a su balcón: "No tenemos ni idea de quién es. Es un desconocido absoluto para nosotras, aunque ahora ya sabemos quién es. Si lo vemos por la calle podríamos identificarlo perfectamente de la cantidad de veces que ha venido. Habrá venido más de 30 veces y nos habrá robado más de 100 piezas de ropa interior".

Por este acoso constante, el hombre ha sido detenido, pero Abril ha desvelado que sigue viniendo: "Vino el 30 de octubre y lo pudieron detener los Mossos. Estuvo 24 horas detenido y este lunes ha vuelto. Nos hemos vuelto casi paranoicas. Las conductas pasan sobre las mismas horas. Los días son totalmente aleatorios, pero viene tres o cuatro días por semana y siempre viene a las 3:30. Excepto, casualmente, este lunes que es el único día que tenemos imágenes, que vino a las 5:20. Entendemos que es porque se le requisó el patinete con el que se movía y ha cambiado su horario a raíz de esto".

"Vivimos con ansiedad y miedo. Ya no tendemos la ropa aquí, pero la solución espero que me la de el sistema. El miedo no me lo va a quitar nadie de repente. Solo espero que se tomen medidas y se le de importancia al acoso sexual", ha concluido denunciando.