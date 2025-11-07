Trump dice que los líderes europeos podrían "aprender" de Orbán sobre cómo gestionar la inmigración: "Él tenía razón"

Los detalles El presidente de EEUU dice que Europa no solo debe detener la inmigración, sino que debe revertirla y "expulsar" a todos los inmigrantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que los líderes europeos deberían "respetar" al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, del que "pueden aprender" a aplicar una "postura firme" contra la inmigración, al tiempo que insistió en que Europa debe detener y revertir la llegada masiva de migrantes.

"Les dije que debían respetar a este hombre. También pueden aprender de Víktor. Víktor ha mantenido una postura muy firme, sobre todo en lo que respecta a la inmigración, la inmigración ilegal", aseguró Trump durante un encuentro en la Casa Blanca con el ultraconservador Orbán, al que elogió por su "excelente gestión".

El presidente estadounidense insistió en que Orbán "no ha aceptado a nadie en todos estos años" y les pidió imaginar "cuánto mejores serían estos países si no tuvieran la tremenda delincuencia que ha llegado con la inmigración masiva a Europa".

"Tienen que detenerla. Y no solo detenerla, sino revertirla. Tienen que expulsarles (a los migrantes). Nosotros lo hemos hecho aquí. No entra nadie. Ahora las fronteras están cerradas", agregó Trump.

Según el presidente estadounidense, Orbán "tenía razón" sobre cómo gestionar la migración y "ellos -el resto de líderes europeos- se equivocaron". "Están llenando Europa de gente de todas partes del mundo. Europa se está convirtiendo en un lugar diferente", lamentó.

Buena relación con Europa

El republicano añadió que casi todos los líderes europeos "son sus amigos", pero siempre defiende a Orbán, cuyas posiciones ultranacionalistas y conservadoras lo han aislado en muchas ocasiones de los demás miembros de la Unión Europea (UE).

"Siempre les digo que yo defiendo a Víktor, mientras que mucha gente no lo hace, porque en muchos casos, es por envidia", dijo sin mencionar nombres específicos. Trump también insistió en que "la relación con Europa es muy buena", a pesar de que no está de acuerdo "con lo que están haciendo en materia de inmigración".

"Pero coincido con ellos en muchos otros temas", matizó el presidente estadounidense al recordar el "gran" acuerdo comercial pactado con Bruselas.

Orbán, por su parte, advirtió que no llegó a Washington para pedirle a Trump que medie en sus "conflictos con la UE".

"Dentro de la UE, gestionaremos todos nuestros asuntos con la mayor humildad posible. Soy el primer ministro con más años de servicio en Europa. Sobreviví a todos los primeros ministros que nos atacaron, y estoy seguro de que sobreviviremos también los próximos años, así que gestionaremos nuestros conflictos con éxito", indicó el húngaro.

Guerra de Ucrania y petróleo ruso

Los mandatarios se han reunido en Washington para firmar un acuerdo de cooperación energética. En este sentido, Trump se mostró abierto a que Hungría siga comprando petróleo y gas de Rusia, a pesar de que ha exigido a los países europeos no hacerlo.

"Lo estamos analizando; a ellos les resulta difícil obtener petróleo y gas de otras zonas", declaró Trump. "Hungría es un gran país, pero no tiene mar, no tiene puertos y, por lo tanto, tiene un problema difícil" para adquirir combustible de otros lugares, añadió.

Señaló que "Hungría se encuentra en una situación diferente" a la de otros países europeos que, sin citarlos, criticó porque "siguen comprando petróleo y gas a Rusia", a pesar de haberles dicho que no lo hagan para presionar al Kremlin a poner fin a la guerra de Ucrania.

Sobre la guerra en Ucrania, Trump afirmó que sigue queriendo reunirse con Putin en Hungría, como dijo hace semanas, antes de cancelar el esperado encuentro. Además, preguntó a Orbán si cree que Ucrania no ganará la guerra. "Los milagros pueden ocurrir", comentó el primer ministro húngaro, provocando algunas risas en Trump y su vicepresidente, JD Vance.

