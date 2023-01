'La Manada' de Castelldefels, un grupo de hombres que se coordinaba en redes sociales para agredir sexualmente a mujeres, deja tres víctimas. En laSexta hemos podido hablar con una de las víctimas, concretamente con la primera que se atrevió a denunciar lo que había sufrido.

Ella asegura que estaba en una fiesta manteniendo relaciones sexuales con un chico cuando "todo cambió" al entrar en la habitación el miembro conocido como el 'cubano'. Fue ahí cuando "entraron todos e hicieron de todo".

"Me cogió la cabeza para hacerle una felación a otro chico... y lo del botellín", recuerda la víctima, en alusión al episodio que recoge el sumario al que ha tenido acceso laSexta. En él, se explica que uno de los miembros del grupo "cogió un botellín de cerveza y, con un teléfono móvil en la mano, grabó cómo se lo introducía en la vagina" a la víctima.

"Noté algo frío. Cuando miré para abajo, tenía un botellín de cerveza", recuerda la víctima, que explica qué fue lo que le llevó a denunciar los hechos: "No podía vivir, tenía pesadillas. Iba por la calle sola y me temblaban las piernas, me echaba a llorar. Algo tenía que hacer, con una simple disculpa no iba a estar tranquila".