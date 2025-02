Habla una víctima de las falsas doctoras 'influencers' de cirugía estética: "Estaba prácticamente muerta"

"Después de una lipo, estaba vomitando, tenía la boca morada y me fui a la clínica para que me viera. Desde allí llamaron a emergencias del hospital donde me trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos porque tenía un derrame interno", afirma en 'Denúncialo'.

Ingrid, víctima de la estafa de los falsos doctoras 'influencers' de cirugía estética destapada por Más Vale Tarde, cuenta en 'Denúncialo' cómo contactó con una doctora que le prometió una operación de cirugía estética soñada. Su primer contacto fue por redes sociales; después de la operación, comenzó a sentirse mal y a "sangrar muchísimo".

La doctora "iba y venía de España" sin tener un título homologado. "Estaba luchando por mi vida, estaba prácticamente muerta", llega a desvelar Ingrid, que habló con un médico que era amigo suyo para confirmarle sus peores presagios: "Me dijo que eso de que ella esté trabajando en un país sin estar homologada es un delito y tienes que denunciarlo".

"Todos los días tengo a una paciente, si no más, que viene derivada de otro sitio. Muchas veces no sabe que era una clínica homologada", cuenta la doctora Elena Berezo, algo que evidencia el peligro tan extendido de una práctica que no cesa.